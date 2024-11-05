“Hizmet Sektörü ISM Endeksi Beklentileri Geçti”

ABD HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜME TRENDİ

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), ekim ayıyla ilgili hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Endeks, ekimde bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 56 seviyesine ulaştı ve bu rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ISM hizmet sektörü PMI, bu artışla sektördeki büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Piyasa beklentileri ise endeksin 53,8 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Ancak, endeksin bazı alt kalemlerinde düşüşler görüldü. Üretim endeksi ekimde 2,7 puan azalarak 57,2’ye gerilerken, yeni siparişler endeksi de 2 puanlık bir düşüşle 57,4 seviyesine indi. Bununla birlikte, istihdam endeksi 4,9 puan artış göstererek 53’e yükseldi ve sektörde istihdamın canlandığını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, ekimde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme sağlanırken, “diğer hizmetler” ile “şirket yönetimi ve destek hizmetleri” sektörlerinde daralma kaydedildi.

S&P GLOBAL VERİLERİ AÇIKLANDI

S&P Global, ekim ayına dair hizmet sektörü PMI nihai verisini de açıkladı. Hizmet sektörü PMI, ekimde 0,2 puanlık bir azalışla 55’e geriledi ve eylül ayında bu değerin 55,2 olduğu belirtildi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde 0,1 puan artarak 54,1’e çıktı. ISM ve PMI verilerinde 50’nin üzerindeki rakamlar sektörde genişlemeye, 50’nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. Bu veriler, ABD hizmet sektörünün ekimde genel olarak büyüme trendini sürdürdüğünü gösteriyor. Kaynak: CNBC-E