Hizmetler Sektörü, Ocak Enflasyonunu Etkiledi

TCMB RAPORUNDA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, ocak ayında tüketici fiyatları %5,03 oranında artış gösterdi ve yıllık enflasyon %42,12 seviyesine geriledi. Hizmetler sektörü, aylık enflasyon artışında belirgin bir üstünlük sağladı. Tüketici sepetindeki güncellemelerle birlikte hizmetler grubunun payı artarken, kira ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları yaşandı. SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği’ndeki (SUT) değişikliklerle muayene katılım paylarının artması, sağlık hizmetleri enflasyonunu artıran faktörler arasında yer alıyor.

KİRA VE SAĞLIK HİZMETLERİ ENFLASYONUNU ETKİLİYOR

Ocak ayında, ücret artışları, yönetilen fiyatlar ve vergi güncellemeleri hizmet sektöründe fiyat artışlarının tetikleyicisi oldu. Özellikle kira fiyatları %8,66 oranında artarken, sağlık hizmetlerinde özel sektör kaynaklı tarifelerin artışı da enflasyona katkı sağladı. SGK tarafından belirlenen muayene katılım paylarındaki artışın, ocak ayı tüketici fiyat endeksine 0,56 puan etkisi olduğu belirlendi.

ENERJİ GRUBU FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

Enerji fiyatları %6,10 artış gösterse de yıllık enflasyon %43,05 seviyesinde yatay kaldı. Şebeke suyu tarifelerindeki %20,30’luk artış önemli bir unsurlardan biri oldu. Akaryakıt ve tüp gaz fiyatları maktu ÖTV artışı ile yükseldi.

GIDA GRUBUNDA ENFLASYON ILIMLI SEYREDİYOR

Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar %3,86 artış gösterdi. Yıllık bazda işlenmiş gıda grubunda fiyat artışları devam ederken, işlenmemiş gıdada ise düşüş gözlemlendi. İşlenmiş gıdada en fazla fiyat artışına maruz kalan kalemler ekmek ve tahıl ürünleri oldu.

ENFLASYONDA GEÇİCİ YÜKSELİŞ GÖZLEMLENİYOR

TCMB verilerine göre, ocak ayında B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışları yükseldi ve yıllık enflasyon düşüş eğilimini sürdürdü. Ancak, tüm göstergeler değerlendirildiğinde, enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü geçici bir yükseliş görüldüğü ifade ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, şubat ayı enflasyon verilerine hizmetler sektöründeki fiyat hareketlerinin etkisinin devam etmesi bekleniyor.