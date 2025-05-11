Hk, 11 Mayıs (Xinhua) – Hk Başkanı John Lee, Katar ve Kuveyt’e Ziyaret Etti

HONG KONG’DAN ORTADOĞU’YA YENİ ZİYARET

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, ticaret heyetiyle birlikte 5 günlük Katar ve Kuveyt ziyaretine cumartesi günü Hong Kong’dan ayrıldı. Bu ziyaret, Çin anakarasından girişimcilerin ilk kez yurtdışı ziyaretinde Hong Kong ticaret heyetini eşlik etmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK AMAÇLANIYOR

Ziyaretin hedefleri arasında finans, ticaret, yatırım ve inovasyon teknolojisi gibi birçok alanda Ortadoğu ile ilişkilerin güçlendirilmesi bulunuyor. Ayrıca, Hong Kong’un yerel siyasi ve iş çevreleriyle işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Heyette, Hong Kong’daki iş ve meslek sektörlerinden 30’dan fazla liderin yanı sıra, Zhejiang, Fujian ve Guangdong gibi anakara eyaletlerinden gelen 20’den fazla girişimci ile birlikte toplamda 50’den fazla temsilci yer alıyor.

ORTADOĞU’YA İKİNCİ ZİYARET

John Lee, Hong Kong Özel İdari Bölgesi başkanlığı görevine başlamasından bu yana Ortadoğu’ya düzenlediği ikinci ziyaret olarak kaydediliyor. Hong Kong’un uluslararası ticaret alanındaki etkisini artırma hedefi doğrultusunda bu tür ziyaretler önem taşıyor.