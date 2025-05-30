HMP Fosse Way’de Cinayet İşlendi

CİNAYETİN DETAİLLERİ

İngiltere’nin Leicestershire eyaletinde bulunan HMP Fosse Way hapishanesinde dehşet verici bir cinayet işleniyor. İki genç mahkûm, cinsel suçtan ceza çeken bir arkadaşlarını hücresinde acımasızca döverek öldürüyor. Olay, geçen yıl 20 Ağustos’ta gerçekleşiyor ve 19 yaşındaki Ashirie Smith ile 21 yaşındaki Thierry Robinson, 31 yaşındaki Mahir Abdulrahman’a saldırıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, yalnızca 37 saniye süren bu vahşi saldırıyı kaydediyor. Smith, mağdurun kafasını ve boynunu acımasızca tekmeleyerek öldürüyor.

KURBANIN DURUMU VE OLAYIN GELİŞİMİ

Cinayetin ardından, bir kadın gardiyan Abdulrahman’ı hücresinde ağır yaralı ve hareketsiz halde buluyor. Paramedikler, saldırıdan bir saat sonra sabah 7.45’te kurbanın hayatını kaybettiğini açıklıyor. Otopsi raporuna göre ölüm nedeni beyin kanaması olarak belirleniyor. Mahkeme duruşmalarında ortaya çıkan bilgilere göre, Abdulrahman cinsel suçtan 35 hafta ceza çektiği için diğer mahkûmlar tarafından haftalarca zorbalığa maruz kalıyor. Bir gün çıkan kavgada Abdulrahman, kendisine zorbalık yapan Smith ve Robinson’a sıcak su ısıtıcısı fırlatıyor. Bunun üzerine Smith, ertesi gün intikam almak için harekete geçiyor.

Cinayetten bir gün önce Abdulrahman, gardiyanlara güvende hissetmediğini belirterek hücre değiştirmek istediğini söylüyor ancak talebi dikkate alınmıyor. Mahkeme süreci sonunda, Smith cinayetten suçlu bulunarak asgari 17,5 yıl olmak üzere müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Robinson, cinayetten beraat etmekle birlikte adam öldürmeden suçlu bulunuyor ve 11 yıl hapis cezası alıyor. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Shaan Karim ise tüm suçlamalardan beraat ediyor.

BASKANIN DEĞERLENDİRMESİ VE ETKİLERİ

Doğu Midlands Özel Operasyonlar Birimi’nden Başkomiser Mark Parish, “Mahir Abdulrahman’ın aldığı yaralar ciddi ve sürekli bir saldırının gerçekleştiğini gösteriyor. Soruşturma ekibimizin sıkı çalışması sayesinde suçlular adalete teslim edildi” açıklamasında bulunuyor. Hapishane müdürü Wyn Jones ise “Bu iğrenç bir cinayetti. Düşüncelerimiz mağdurun ailesi ile birlikte. Sorumluları adalete teslim etmek için polisle tam işbirliği yaptık” diyor. Bu olay, İngiltere cezaevlerinde güvenlik açıkları ve mahkûmlar arası zorbalık konularında ciddi tartışmalar başlatıyor.