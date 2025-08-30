Hoffenheim Frankfurt’la Maçta 1 Gol Attı

HOFFENHEIM VE EINTRACHT FRANKFURT MAÇINI DEĞERLENDİRİYOR

Almanya Bundesliga’nın 2. haftasında Hoffenheim, sahasında Eintracht Frankfurt’u konuk etti. Bu mücadelede milli futbolcular Can Uzun ile Ozan Kabak yer aldı. Frankfurt, karşılaşmadan 3 golle galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta 11. dakikadan itibaren forma giyen Can Uzun, 51. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Hoffenheim karşısındaki diğer goller ise Ritsu Doan’dan geldi. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Grischa Prömel ile bir gol buldu. Can, maçın 63. dakikasında Nathaniel Brown’a yerini bıraktı. Eintracht Frankfurt, bu sonuçla 2 haftada toplamda 6 puana ulaştı ve 19 yaşındaki Can, bu süreçte 4 gollük katkı sağladı.

OZAN KABAK’IN DÖNÜŞÜ

Diğer milli oyuncu Ozan Kabak, 452 gün aradan sonra resmi bir maç kadrosuna alındı. A Milli Futbol Takımı’nın 4 Haziran 2024 tarihinde İtalya ile oynanan karşılaşmasında sakatlanan Ozan’ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süre tedavi süreçlerinden geçen Ozan, 2024-2025 sezonu itibarıyla sahalara geri döndü.