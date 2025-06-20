Hokkabaz Filmi Televizyonda Yayınlanıyor

YENİ TELEVİZYON GÖSTERİMİ

Hokkabaz filmi, beyaz perdede gösterimden sonra şimdi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyicilerin merak ettiği Hokkabaz’in konusu, oyuncuları ve özeti üzerine bilgiler vermeye başlıyoruz. İskender ve Maradona, hokkabazlık yaparak hayatlarını sürdüren iki dosttur. Başları belaya girdiğinde, İstanbul’dan kaçmak zorunda kalan ikili, Anadolu’da bir turne yapmaya karar verir. Yanlarına İskender’in huysuz babası Sait’i de alarak büyük bir riske girdiklerini kısa sürede fark ederler. Zira Sait, oğlu İskender’e karşı çok da şefkatli bir baba değildir. Fakat turne boyunca, üç kişilik grup arasında alışılmışın dışında bir bağ oluşur.

BAŞROL OYUNCULARI

Cem Yılmaz, İskender Tünaydın karakterini canlandırırken Mazhar Alanson, Sait Tünaydın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Diğer oyuncular arasında Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez), Tuna Orhan (Maradona – Orhan Direk), Tuncer Salman (Aslan Türksönmez), Kemal İnci (Cemal Ağa), Gürgen Öz (Erkut) ve birçok isim yer alıyor. Filmin kadrosunda Caner Alkaya (Samidin), Ayçe Abana (Nuran Denizgünü), Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü), Ozan Uygun (İskender, 8 yaş), Onuryay Evrentan (Sibel), Suat Önen (Doktor), Selim Erdoğan (Sabahattin), Gamze Demirbilek (Aynur), Sennur Kaya (Emine), Ali Sarıbaş (Mandacı Ali) gibi isimler de var.

ÇEKİM YERLERİ VE TARİHİ

2006 yılında gösterime giren Hokkabaz filmi, İstanbul ve Çanakkale’de çekilmişti. Filmin hem görselliği hem de içeriği, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Şimdi, bu film televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor.