Holff Eşlisi Bisikletçiye Protez Sağlıyor

BİSİKLETÇİNİN AĞIR YARALANMASI

İngiltere’de alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yüzünde ciddi yaralar oluşan bir bisikletçi, Ulusal Sağlık Servisi’ne bağlı bir merkezdeki ilk hastalardan biri oldu. Ülkenin Güney Batı bölgesine hizmet veren Bristol 3D Tıp Merkezi, üç boyutlu görüntüleme ve baskı işlemleri gerçekleştiriyor. İleri dijital teknoloji ve uzman yeniden yapılandırma becerileri ile travma hastalarına bilimsel ve teknik destek sunuyor. Devon şehrinde yaşayan Dave Richards, kazanın ardından bu merkez sayesinde “çok daha rahat hissettiğini” belirtiyor.

KAZA VE SONRASI

Richards, Temmuz 2021’de Somerset’in Meare kasabasında iki arkadaşıyla bisiklet sürerken, arkasından gelen alkollü bir sürücünün çarpmasıyla ağır yaralar almış. 75 yaşındaki Richards, “Sürücü hem alkollüydü hem de telefona bakıyordu. Arkadaşlarım savrularak kurtuldu ama çeşitli kemik kırıkları yaşadılar. Ben ise aracın altına sıkıştım ve vücudumun ve yüzümün bir yanında ciddi yanıklarla sağ kaburgalarımda ezilme yaşadım,” diyor. Bristol’deki Southmead Hastanesi’nde birçok rekonstrüksiyon ameliyatı geçiren ve farklı uzmanlık alanlarında rehabilitasyon gören Richards, hayatını yeniden kurma sürecine girmiş. Hâlâ Bristol 3D Tıp Merkezi’ne devam eden Richards, kısa süre önce yüz protezleri aldı.

TEKNOLOJİ VE YENİ UYGULAMALAR

Merkezde, Richards’a özel olarak büyük bir göz çukuru protezi ve boyun bölgesindeki yara izleri için özel ateller yapılmış. Teknoloji sayesinde Richards’ın yüzü 3D taramayla dijital olarak kaydedilip dijital bir kopyası oluşturulabiliyor. Bu sayede protezler için kalıplar tasarlanabiliyor. BBC’ye konuşan Richards, “Çoğu zaman insanlar fark etmiyor. Bu durumu dört yıldır yaşıyorum. Aslında çoğu şey kafamda. İnsanlar genelde fark etmiyor ya da bir şey demiyor ya da beni olduğum gibi kabul ediyorlar,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Richards, sosyal olmak istediğinde aynaya baktığında makul bir görünüm bulmanın kendisini “çok daha rahat” hissettirdiğini vurguluyor.

Bristol 3D Tıp Merkezi, Nisan ayında kentin dışındaki eski Frenchay Hastanesi sahasında açıldı. Yeni bir bilim ve teknoloji hizmetini tek çatı altında toplayan bu merkez, 200 santigrat dereceye kadar ısılarda kişiye özel ürünler yapabilen PEEK yazıcısını alan ilk NHS hastanelerinden biri oldu. Merkezdeki özel bir planlama odasında bireylerin vücudu dijital olarak haritalanabiliyor. O kadar gelişmiş ki hareketli bebekleri bile tarayabiliyor. Ayrıca, hasar görmüş bir böbreğin 3D modeli ile cerrahlar yalnızca alınacak bölgeyi değil, aynı zamanda kaçınılması gereken sinirleri ve kan damarlarını da görebiliyor. Merkezdeki ekipmanların büyük kısmı, North Bristol NHS Trust’ın resmi yardım kuruluşu olan Southmead Hastanesi Yardım Kuruluşu tarafından finanse edildi.