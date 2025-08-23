Hollanda Bakanı Veldkamp İstifa Etti

İSTİFA SEBEBİ YAPTIRIMLAR

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin hükümeti içerisinde İsrail’e “daha ciddi” yaptırımlar konulması fikrinin kabul edilmemesi nedeniyle istifa etti. Veldkamp, son haftalarda İsrail hükümetini sert bir şekilde eleştirmiş ve 2011-2015 yılları arasında Hollanda’nın İsrail Büyükelçisi olarak çalışmıştı. Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Veldkamp, İsrail’e baskı uygulamak amacıyla “daha ciddi ek önlemler” alamadığı için görevinden ayrıldığını duyurdu. Veldkamp, İsrail ile ilgili önerilerinin kabinede “ciddi bir şekilde tartışıldığını”, ancak birçok kabine toplantısında olumsuz tepkilerle karşılaştığını, bu yüzden de “Dışişleri Bakanı olarak gereken rotayı belirleme konusunda kısıtlama hissettiğini” açıkladı. Son açıklamasında, Gazze Şeridi’ndeki eylemleri gerekçe göstererek, İsrail’e ek yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

NSEL KOALİSYON’DAN AYRILDI

Veldkamp’ın istifa kararının ardından, partisinin Yeni Toplum Sözleşmesi (NSC) koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte sekiz bakan daha görevlerini bırakarak hükümetten ayrıldılar. Gaçen Temmuz ayında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinde bulunan aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve İtamar Ben-Gvir’i istenmeyen kişi olarak ilan etmişti. Ayrıca Veldkamp, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük araştırma-geliştirme (AR-GE) programı olan Horizon Europe’dan İsrail’in fon erişiminin kısıtlanması çağrısında da bulunmuştu. Hollanda, Batı Şeria projeleriyle ilgili ortak bir bildiride yer alan 21 ülke arasında, bu projelerin “kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı” olduğu ifadesine imza atmıştı.

PROTESTOLARIN YOĞUNLAŞMASI

Hollanda’da sık sık İsrail hükümetinin Gazze operasyonlarına karşı protestolar düzenleniyor. En son Lahey kentindeki kitlesel eyleme yaklaşık 150 bin kişi katıldı, bu da ülkede son 20 yılda düzenlenen en yoğun eylem olarak kaydedildi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Veldkamp’ın istifası ve partisinin koalisyondan ayrılmasının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Schoof, Gazze Şeridi’ndeki durumun “dramatik” olduğunu ve bu sorunun daha da kötüleşmekte olduğunu belirtti. Hollanda’nın geçen yıl Temmuz ayında kurduğu hükümet, 2023 Haziran ayında liderinin sağ popülist Geert Wilders olduğu Hollanda Özgürlük Partisi’nin (PVV) hükümetten çekilmesiyle dağılmıştı. Mevcut hükümet, 29 Ekim’de yapılacak parlamento seçimlerine kadar ülkeyi yönetmeye devam ediyor.