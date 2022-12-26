Hollanda Başbakanı’ndan Türkiye’ye övgü

Hollanda Başbakanı Martk Rutte, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Türkiye’ye övgü yağdırdı.

Rutte, Türkiye’nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların çok değerli olduğunu ifade etti. Öte yandan Rutte, Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca NATO içindeki iş birliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Türkiye’nin çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması yine Türkiye’nin çabalarıyla 120 gün daha uzatıldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başbakan Rutte, paylaşımında, “Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye’nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk.” ifadelerini kullandı.

İlk beş ayını tamamlamak üzere olan Tahıl Koridoru Anlaşması 22 Temmuz 2022’de imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması ile tahıl ve gübre ihracatının yapılması sağlandı. Ağustos 2022’de ilk geminin limana ulaşmasından itibaren seferler devam ediyor. Ekim sonunda Rusya tarafından askıya alınan seferler Türkiye’nin girişimiyle kısa sürede tekrar başladı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI UZATILDI

Bir diplomasi zaferi olan Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı, Türkiye’ye övgü yağdı. Türkiye’nin ev sahipliğiyle gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler netice aldı. Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Milyonlarca insanlı etkileyecek kararla ilgili Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik mesajları geldi.