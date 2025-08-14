Haberler

Hollanda’da Balon Düşmesi: 1 Ölü

HAVA BALONUNUN DÜŞMESİ KAZA DENİLMİŞTİR

Hollanda’nın kuzey bölgesinde yer alan Friesland ilinde, bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu büyük bir kaza gerçekleşti. Akşam saatlerinde meydana gelen bu olayda, içinde 34 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu yeşillik alana düştü.

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLAR VAR

Yetkililerin açıklamalarına göre, balon hızla yere çarptı. Bu talihsiz olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaşanan bu olay sonrası polis, kazanın nedenlerini araştırmak için soruşturma başlattı.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

