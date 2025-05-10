Hollanda’da Değirmen Günü Kutlandı

HOLLANDA’DA “ULUSAL DEĞİRMEN GÜNÜ” ETKİNLİĞİ

Hollanda’da gerçekleştirilen “Ulusal Değirmen Günü” etkinliğinde yüzlerce değirmenin kapısı halkın ziyaretine açıldı. Hollanda Değirmenler Vakfı tarafından organize edilen bu etkinlik, bu sene 52’nci kez düzenlendi. Ülke genelinde birçok klasik rüzgar ve su değirmeni ziyaretçilere kapılarını açtı. UNESCO “Dünya Miras Geçici Listesi”nde bulunan Kinderdijk köyünde, 15’inci yüzyıla ait 19 değirmen, her sene olduğu gibi büyük ilgi çekti.

KINDERDIJK’TE ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİ

ABD’den seyahat eden Cindy Muller, “Kinderdijk’te çok fazla değirmen var ve hepsi çok güzel,” şeklinde konuştu. Açık olan bir değirmene girdiğini ve içeride gördüklerinden etkilendiğini belirten Muller, “Gerçekten büyüleyici,” diye ekledi. Hindistan’dan gelen Kirit Gogri de Kinderdijk bölgesinin, dünyanın en eski yel değirmenlerinden birine ev sahipliği yaptığını söyleyerek, “Burayı ziyaret etmek ve etrafı keşfetmek için heyecanlıyız,” ifadesini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEĞİRMENİ

Almanya’dan gelen Manuela Aulbach, Kinderdijk köyüne ilk defa geldiğini belirterek, “Burası gerçekten harika. Hollanda’daki en güzel yerlerden biri burada,” şeklinde düşüncelerini aktardı. Hollanda’nın Schiedam kentindeki 1200 değirmen arasında, dünyanın en büyük değirmeni olan Noord değirmeni, 33,3 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor. 15. yüzyılda inşa edilen bu değirmen daha önce fırıncılar için un ve yem öğütme amacıyla kullanıldı, günümüzde ise bir restoran olarak hizmet veriyor.

DEĞİRMENLERİN TARİHSEL ÖNEMİ

Hollanda’daki rüzgar ve su ile çalışan değirmenler, çeşitli işlevlere sahip. Bu değirmenler, ülkenin refahının büyük bir kısmını sağlamakta önemli bir rol oynuyor. Yüzyıllar boyunca değirmenlerde tahıl öğütme, kereste biçme ve yağ dövme işlemleri gerçekleştirildi. Kağıt, boya yapımında ve pirinç soymakta da kullanılan bu değirmenler, ülkede en yaygın şekilde kullanılan endüstriyel değirmenlerin başında olan un değirmeniyle birlikte faaliyet gösteriyor. Artan nüfus ve talep doğrultusunda, 13. yüzyıldan itibaren daha fazla un değirmeni inşa edildi ve günümüzde hala çalışan birçok un değirmeni bulunuyor.