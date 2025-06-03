Hollanda’da Geert Wilders Koalisyonu Bıraktı

KOALİSYONDA KRİZ YAŞANIYOR

Hollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders, sığınmacılara dair planlarına destek verilmemesi sonucunda Özgürlük Partisi’nin (PVV) iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurdu. Wilders’in liderliğindeki PVV, mevcut koalisyon hükümetinde bir kriz durumuyla karşı karşıya geldi.

SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPILDI

Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortaklarının geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün durdurulmasına ilişkin planlarına destek vermediklerini belirtti. “Sığınma planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor” ifadeleriyle ayrılık kararını açıkladı. Başbakan Dick Schoof’un günün ilerleyen saatlerinde istifasını Hollanda Kralı Willem Alexander’a sunması bekleniyor.

Geert Wilders, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında, sınır güvenliğini sağlamak üzere orduyu görevlendirme, mülteci konaklama tesislerini kapatma ve Suriyeli mültecileri evlerine gönderme gibi hedefleri içeren 10 maddelik bir planı açıkladı. Wilders, bu plan için diğer üç parti liderinden destek istemiş ve “imzalarını atmalarını” talep etmişti. Aksi takdirde koalisyondan çekileceğini vurgulamıştı. Hollanda’da Temmuz ayında kurulan koalisyon hükümeti çökme riski taşırken, yeni seçimlerin birkaç ay içinde yapılması gündeme gelebilir.