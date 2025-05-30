Hollanda’da Haribo Ürünlerinde Uyuşturucu İzi

HÜKÜMETTEN GELEN UYARI

Almanya merkezli global marka Haribo’nun Hollanda’da tanıttığı bazı ürünlerinde uyuşturucu maddeye dair izlere rastlandığı bildirildi. Şirket, bu durum sebebiyle ürünleri geri çağırma kararı aldı. Hollanda’da, ailenin birden fazla üyesinin de aralarında bulunduğu birçok birey, Haribo’nun bir ürünü tükettikten sonra kendilerini rahatsız hissettiklerini belirtti.

TESTLERDE İKİZLER BELİRLENDİ

Hollanda’daki gıda güvenliği kuruluşunun (NVWA) sözcüsü, şekerlemeleri tükettikten sonra ‘baş dönmesi’ şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin olduğunu ifade etti. Yapılan testlerin ardından söz konusu ürünlerde uyuşturucu madde izine ulaşıldığı açıklandı. NVWA yetkilileri, şu ana kadar üç farklı pakette bu izlerin tespit edildiğini vurguladı. Haribo yönetimi, potansiyel tehlikeleri dikkate alarak Hollanda’daki tüm ürünlerini raflardan çekme kararı aldı.