Hollanda’da Hükümet Dağıldı

Hollanda’da siyasi belirsizlik havası hakim.

KOALİSYON HÜKÜMETİ DAĞILDI

Hollanda’da 22 Kasım 2023 genel seçimlerinin ardından kurulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümeti, Geert Wilders’ın lideri olduğu Özgürlük Partisi’nin (PVV) hükümetten çekilme kararıyla dağıldı. Irkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle sıkça gündeme gelen Wilders, koalisyon ortaklarının sığınmacı ve göçmen politikaları konusundaki taleplerini karşılamadığını öne sürerek ayrılık kararı aldı. Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” dedi.

GERİLİMLER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORDU

Başbakan Dick Schoof’a, partisine ait tüm bakanların hükümetten çekileceğini bildiren Wilders, bu kararının Schoof’un 11 yıllık iktidarını sonlandırabileceği düşünülüyor. Hollanda’da 2023 seçimlerinde PVV, yüzde 23,5 oy oranıyla 37 sandalye kazanarak ilk sırada yer aldı. Koalisyon, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile kurulmuştu. Ancak Wilders’ın sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik sert politikaları, koalisyon ortakları arasında uzun süredir gerginliğe neden olmuştu.

İLTİCA YASALARI ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Wilders, geçtiğimiz hafta koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılması için “derhal destek” istemiş, ancak bu talep kabul edilmemişti. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasasının “özensiz hazırlandığını” ve yasal sorunlar barındırdığını belirterek uygulanmamasını önermişti. Wilders ise bu tavsiyeyi “seçilmemiş bürokratların görüşü” olarak nitelendirip sert bir dille eleştirdi.

ERKEN SEÇİM İHTİMALI GÜÇLENDİ

Wilders’ın koalisyondan çekilmesi, Hollanda’da erken seçim olasılığını artırdı. Koalisyonun dağılmasıyla, 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluk sağlanamaz hale geldi. Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlayabileceğini öngörüyor.

WILDERS’IN IRKÇILIĞI TANINIYOR

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen düşmanı söylemleriyle tanınmaktadır. Daha önce camilerin ve Kur’an’ın yasaklanmasını, çifte vatandaşların haklarının sınırlanmasını önerdi ancak koalisyon müzakereleri sırasında bu taleplerinden geri adım attı. 2014 yılında, Faslılara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle yargılanmış ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum olmuştur.