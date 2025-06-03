Hollanda’da Hükümet Dağıldı

SİYASİ BELİRSİZLİK HAKİM

Hollanda’daki siyasi ortam, 22 Kasım 2023 genel seçimlerinden sonra kurulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümetinin, Geert Wilders’ın liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin (PVV) ayrılık kararıyla bozulmasıyla gergin bir hale geldi.

IRKÇI WİLDERS’IN AÇIKLAMASI

Irkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle sıkça gündeme gelen Wilders, koalisyon ortaklarının sığınmacı ve göçmen politikaları konusundaki taleplerini yerine getirmediğini öne sürerek koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden, “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” açıklamasını yaptı.

GERİLİM HAKİM

Wilders, ayrıca Başbakan Dick Schoof’a, partisindeki tüm bakanların hükümetten çekileceğini bildirdi. Bu durumun, Schoof’un 11 yıllık iktidarına son vermesi mümkün gözüküyor. 2023 seçimlerinde PVV, yüzde 23,5 oy oranıyla 37 sandalye kazanarak birinci parti olmuş, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile koalisyon hükümeti oluşturmuştu. Ancak Wilders’ın sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik sert politikaları, koalisyon ortakları arasında uzun süredir gerilim yaşanmasına yol açıyordu.

İLTİCA YASASI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Geçen hafta Wilders, koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılması için “derhal destek” talep etti, ancak bu öneri kabul edilmedi. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasasının “özensiz hazırlandığını” ve birtakım yasal sorunlar içerdiğini belirterek uygulanmamasını tavsiye etti. Wilders, bu tavsiyeyi “seçilmemiş bürokratların görüşü” olarak eleştirerek sert bir dille yanıt verdi.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Wilders’ın koalisyondan çekilmesi, Hollanda’da erken seçim olasılığını artırdı. Koalisyonun dağılmasıyla birlikte, 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluk sağlamak artık mümkün olmuyor. Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

WILDERS’IN IRKÇILIĞI

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen düşmanı söylemleri ile tanınan bir siyasetçi. Daha önce camilerin ve Kur’an’ın yasaklanması, çifte vatandaşların haklarının kısıtlanması gibi anayasaya aykırı önerilerde bulunmuş, ancak koalisyon görüşmeleri sırasında bu taleplerinden geri adım atmak durumunda kalmıştı. 2014 yılında, Faslılara yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle dava edilmiş ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum olmuştu.