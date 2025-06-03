Hollanda’da Hükümet Dağıldı; Erken Seçim!

HOLLANDA’DA SİYASİ BELİRSİZLİK DURUMU

Hollanda’da 22 Kasım 2023 genel seçimlerinin ardından oluşturulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümeti, Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin (PVV) çekilmesiyle dağıldı. Bu durum, ülkede siyasi belirsizlik yaratıyor.

IRKÇI WİLDERS KOALİSYONDAN AYRILDI

Uzun süredir tartışmalara konu olan ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Wilders, koalisyon ortaklarının sığınmacı ve göçmen politikalarındaki taleplerini dikkate almadıklarını belirterek ayrılık kararı aldı. Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” dedi. Ayrıca, Başbakan Dick Schoof’a, partisine mensup tüm bakanların hükümetten çekileceğini bildirdi. Bu kararın, Schoof’un 11 yıllık iktidarını da sonlandırabileceği belirtiliyor.

GERİLİM BÜYÜYORDU

Hollanda’da 2023 seçimlerinde PVV, yüzde 23,5 oy alarak 37 sandalye kazanarak birinci parti olmuştu. Koalisyon, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile kurulmuştu. Ancak Wilders’ın sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik katı politikaları koalisyon ortakları arasında sürekli bir gerilim oluşturdu.

İLTİCA YASASI ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Geçtiğimiz hafta Wilders, koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılması için “derhal destek” talep etmiş, ancak bu çağrısı geri çevrilmişti. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasa taslağının “özensiz hazırlandığını” belirterek uygulanmamasını tavsiye etmişti. Wilders, bu tavsiyeyi “seçilmemiş bürokratların görüşü” olarak eleştirerek sert bir tepki gösterdi.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE

Wilders’ın koalisyondan ayrılması, Hollanda’da erken seçim ihtimalini artırdı. Koalisyonun dağılması, 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun sağlanamayacağının işareti. Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

WILDERS’IN GEÇMİŞİ VE IRKÇILIĞI

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen düşmanı söylemleriyle biliniyor. Daha önce camilerin ve Kur’an’ın yasaklanması, çifte vatandaşların haklarının kısıtlanması gibi anayasaya aykırı önerilerde bulunmuştu, ancak koalisyon görüşmeleri sırasında bu taleplerinden geri adım atmak zorunda kaldı. 2014 yılında Faslılar hakkında yaptığı ayrımcı ifadeleri nedeniyle yargılanmış ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum olmuştu.