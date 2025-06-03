Hollanda’da Hükümet Dağıldı, Erken Seçim!

SİYASİ BELİRSİZLİK HAKİM

Hollanda’da 22 Kasım 2023’te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından kurulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümeti, Geert Wilders’ın liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi’nin (PVV) koalisyondan çekilmesiyle birlikte dağıldı.

KOALİSYONDAN ÇEKİLME NEDENİ

Irkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Wilders, koalisyon ortaklarının sığınmacı ve göçmen politikaları konusundaki taleplerini karşılamadığı için ayrılma kararı verdi. Wilders, sosyal medya platformu X’te “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Başbakan Dick Schoof’a, partisine mensup bütün bakanların hükümetten çekileceğini bildirdi. Wilders’ın bu kararı, Schoof’un 11 yıllık iktidarının da sona ermesine yol açma potansiyeli taşıyor. 2023 seçimlerinde PVV, %23,5 oranındaki oyla 37 sandalye kazanarak en büyük parti olmayı başarmıştı. Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile bir koalisyon hükümeti oluşturmuşlardı. Ancak, Wilders’ın sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik sert politikaları, koalisyon ortakları arasında gerilime sebep olmuştu.

İLTİCA YASASI ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Geçtiğimiz hafta Wilders, koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılması için “derhal destek” istemiş, ancak bu talebi kabul görmemişti. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasasının “özensiz hazırlandığını” ve bazı yasal sorunlar içerdiğini belirterek uygulanmamasını önermişti. Wilders, bu tavsiyeyi “seçilmemiş bürokratların görüşü” olarak değerlendirmiş ve sert bir eleştiride bulunmuştu.

ERKEN SEÇİM İHTİMALI GÜÇLENİYOR

Wilders’ın koalisyondan ayrılması, Hollanda’da erken seçim olasılığını artırmış durumda. Koalisyonun dağılmasıyla birlikte 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluk sağlamak artık mümkün olmuyor. Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

WILDERS’IN GEÇMİŞİ VE TANINMASI

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen karşıtı söylemleri ile biliniyor. Daha önce camilerin ve Kur’an’ın yasaklanması, çifte vatandaşların haklarının kısıtlanması gibi Anayasa’ya aykırı önerilerde bulunmuş, ancak koalisyon görüşmeleri sırasında bu taleplerinden geri adım atmak zorunda kalmıştı. 2014’te Fas kökenli bireylere yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı için dava edilmiş ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum olmuştu.