Hollanda’da Hükümet Dağıldı, Erken Seçim!

SİYASİ BELİRSİZLİK HAKİM

Hollanda’da 22 Kasım 2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümeti, Geert Wilders’ın lideri olduğu Özgürlük Partisi’nin (PVV) ayrılma kararıyla sona erdi. Bu durum, ülkede ciddi bir siyasi belirsizlik ortamı yarattı.

WILDERS KOALİSYONDAN AYRILDI

Daha önceki ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle sıkça gündeme gelen Wilders, koalisyon ortaklarının göçmen ve sığınmacı politikalarındaki taleplerini yerine getirmemelerini gerekçe göstererek ayrılma kararı aldığını duyurdu. Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” sözlerine yer verdi. Ayrıca, Başbakan Dick Schoof’a, partisine bağlı tüm bakanların hükümetten çekileceğini bildirdi. Bu durum, Schoof’un 11 yıllık iktidarının sonunu getirme ihtimalini artırıyor.

GERİLİM DOLU GÜNLER

Hollanda’da 2023 seçimlerinde PVV, yüzde 23,5 oy ile 37 sandalye kazanarak birinci parti olmuş ve Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile koalisyon kurmuştu. Ancak Wilders’ın katı sığınmacı politikaları, koalisyon ortakları arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyordu.

İLTİCA YASASI TARTIŞMALARI

Wilders, geçmiş haftalarda koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılmasına yönelik “derhal destek” talep etti, fakat bu talep kabul edilmedi. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasasının “özensiz hazırlandığını” ve hukuki sorunlar içerdiğini belirterek uygulanmamasını önerdi. Wilders bu tavsiyeyi “seçilmemiş bürokratların görüşü” olarak değerlendirip sert bir eleştiride bulundu.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ

Wilders’ın koalisyondan çekilmesi, Hollanda’da erken seçim ihtimalini artırdı. Koalisyonun dağılması ile birlikte 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluk sağlanamaz hale geldi. Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlama olasılığını öne sürüyor.

WILDERS’IN GEÇMİŞİ

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen düşmanı söylemleriyle tanınmış bir figür. Daha önce camilerin ve Kur’an’ın yasaklanması ve çifte vatandaşların haklarının kısıtlanması gibi anayasaya aykırı önerilerde bulundu. Ancak koalisyon görüşmeleri sırasında bu taleplerini geri almak zorunda kaldı. 2014 yılında Faslılara yönelik ayrımcı ifadeleriyle ilgili dava açıldı ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkum oldu.