Hollanda’da Koalisyon Dağıldı, Erken Seçim

HOLLANDA’DA SİYASİ BELİRSİZLİK HAKİM

Hollanda, 22 Kasım 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından kurulan aşırı sağ ve merkez sağ koalisyon hükümetinin dağıldığı bir belirsizlik ortamı yaşıyor. Bu durum, Geert Wilders’ın liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi’nin (PVV) koalisyondan çekilme kararı almasıyla ortaya çıktı.

IRKÇI WILDERS KOALİSYONDAN AYRILIYOR

Uzun zamandır tartışmaların odağı olan Wilders, koalisyon ortaklarının sığınmacı ve göçmen politikalarına yönelik taleplerini karşılamadıkları gerekçesiyle ayrılma kararı aldığını açıkladı. Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor” sözlerine yer verdi. Başbakan Dick Schoof’a, partisine ait tüm bakanların hükümetten çekileceğini de bildirdi. Wilders’ın bu kararı, Schoof’un 11 yıllık iktidarının sona ermesini bekliyor.

GERİLİM UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Hollanda’da 2023 seçimlerinde PVV, aldığı yüzde 23,5’lik oyla 37 sandalye kazanarak birinci parti konumuna geçmişti. Bu başarı ile Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) ile koalisyon hükümeti kurulmuştu. Ancak Wilders’ın sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik katı politikaları, koalisyon ortakları arasında sürekli bir gerilim oluşmasına neden oldu.

İLTİCA YASASI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Wilders, geçen hafta koalisyon ortaklarından iltica yasalarının sıkılaştırılması konusunda “derhal destek” talep etti, ancak bu talebi yerine getirilmedi. Hollanda Danıştayı, önerilen iltica yasasının “özensiz hazırlandığını” ve yasal sorunlar içerdiğini belirterek uygulanmamasını tavsiye etmişti. Wilders, bu tavsiyeyi “seçilmemiş bürokratların görüşü” olarak tanımlayarak sert eleştiriler yöneltmişti.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ARTIYOR

Wilders’ın koalisyondan çekilmesi, Hollanda’da erken seçim ihtimalini artırdı. Koalisyonun dağılmasıyla 150 sandalyeli parlamentoda çoğunluk sağlama imkânı ortadan kalktı. Siyasi analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir seçim sürecinin başlayabileceği görüşündeler.

WILDERS’IN IRKÇILIĞI VE GEÇMİŞİ

Geert Wilders, İslam karşıtı ve göçmen düşmanı söylemleri ile tanınıyor. Daha önce camilerin ve Kur’an’ın yasaklanmasını, çifte vatandaşların haklarının kısıtlanmasını içeren anayasa dışı öneriler sunmuş, fakat koalisyon görüşmeleri sırasında bu taleplerinden geri adım atmak zorunda kalmıştı. 2014 yılında, Faslılara yönelik ayrımcı ifadeleri sebebiyle dava edilmiş ve ayrımcılığa teşvik suçundan mahkûm olmuştu.