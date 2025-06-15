Hollanda’da Mülteci Yürüyüşü Yapıldı

HOLLANDA’DA MÜLTECİLER İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Hollanda’da, mültecilerin yeni bir hayata kavuşma umutlarına dikkat çekmek için “Mültecilerin Gecesi” adıyla bir destek yürüyüşü yapıldı. Mülteci Vakfının 16’ncı yürüyüşüne katılan yaklaşık 8 bin kişi, 10, 20 ve 40 kilometrelik parkurlarda yürüyerek toplamda 1 milyon 737 bin avro bağış topladı. Başkent Amsterdam ile Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Groningen ve Tilburg şehirlerinde 14 Haziran Cumartesi akşamı başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona erdi.

MÜLTECİLERE DESTEK AMACIYLA YÜRÜDÜLER

Yürüyüşe katılan Marleen ten Vergert, “Dünya genelindeki mültecilere ve mülteci vakıflarına destek olmak amacıyla bu yürüyüşe katıldım.” dedi. Ten Vergert, Hollanda’da mültecileri karşılamanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “İnsanlarla dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Başka bir katılımcı Mark van Etten, “Zor durumda olan insanlar için bir şey yapmak güzel bir inisiyatif. Dünya genelindeki durum gerçekten iyiye gitmiyor ve haberlerde her şeyin gittikçe daha da kötüleştiğini görüyoruz. Bu yürüyüş benim için aynı zamanda bir farkındalık olacak.” şeklinde konuştu.