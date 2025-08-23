Hollanda’da NSC’den Bakanlar İstifa Etti

İSTİFALARIN ARKASINDAKİ NEDEN

Hollanda’da Yeni Sosyal Sözleşme Partisi’nden (NSC) Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımları artırma talebini engellemesi üzerine istifa etti. Veldkamp, geçici koalisyon hükümetinin diğer partilerinin ve bakanlarının İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkmaları nedeniyle görevine devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Hükümet olarak zaten İsrail’e karşı bazı adımlar attık. Hollanda bundan dolayı utanmamalı. Ancak Gazze’deki olaylar ve Batı Şeria’da yaşananlar nedeniyle ek önlemler alınmaması konusunda kabinedeki diğer isimlerden baskı hissettim” dedi.

BASKILARIN SONUCU

Veldkamp, içindeki baskının görevini etkilediğini ifade ederek, “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine dair inancım yok. Şimdi eve gidip istifa mektubumu hazırlayacağım” şeklinde konuştu. Veldkamp’ın istifasından sonra, NSC’li diğer bakanlar da kabineden ayrıldı. NSC Genel Başkanı ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olarak Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Eddy van Hijum, partisinin kabineden çekilme kararını duyurarak, “Artık sabrımız tükendi. NSC partisi olarak kabinedeki diğer bakanlarla birlikte Dışişleri Bakanımız Veldkamp’ın duruşunu destekleme kararı aldık” dedi.

GEÇİCİ HÜKÜMETİN UNSURLARI

Geçici hükümette yer alan NSC üyeleri arasında, Veldkamp ve van Hijum’un yanı sıra İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanı Judith Uitermark, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanı Danielle Jansen, Dış Ticaret’ten sorumlu Devlet Bakanı Hanneke Boerma, Hukuki Koruma’dan sorumlu Devlet Bakanı Teun Struycken, Vergilendirme ve Gümrük’ten sorumlu Devlet Bakanı Tjebbe van Oostenbruggen ve Sosyal Yardımlar’dan sorumlu Devlet Bakanı Sandra Palmen-Schlangen bulunuyordu. Bu istifalar, hükümette önemli bir değişime yol açmış oldu.