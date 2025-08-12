Haberler

Hollanda’da Sıcak Hava Planı Başladı

REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), bugün itibarıyla ülke genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere yükselebileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireylerin ve yaşlıların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Aşırı sıcak hava koşullarına karşı önlemler alınması istendi.

SICAK HAVA PLANI UYGULANACAK

RIVM, sıcak hava planı kapsamında vatandaşların evde kalmaları, bol su tüketmeleri ve mutlaka gölgelik alanlarda bulunmaları gerektiğini ifade etti. Açıklamada, hastaneler ve sağlık kuruluşlarının hazırlıklı olması gerektiği, acil durum servislerinin desteklendiği aktarıldı. Özellikle 75 yaş üstü bireylerin ve kalp, solunum yolu hastalığı gibi kronik sorunları olanların ek önlemler alması gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞLAR SERİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR

Sıcak hava planının devreye girmesiyle birlikte halk, serinlemek amacıyla parklara, açık alanlara ve havuzlara akın etti. Bu durum, vatandaşların sıcak havadan etkilenmemek için farklı alanlarda vakit geçirmeye yöneldiğini gösteriyor.

