Hollanda’daki Gençler Filistin İçin Dua Etti

HOLLANDA’DA GENÇLER NAMAZDA BİR ARAYA GELDİ

Hollanda’da yaklaşık 850 genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi’nde sabah namazında bir araya gelerek, Filistin, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti. İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda (IGMG GH) Gençlik Teşkilatınca organize edilen cemaatle sabah namazı etkinliğine farklı kentlerden yoğun bir katılım sağlandı. Etkinlikte, Filistin ve 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler ile depremzedeler için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem, hurma, çorba ve simit ikram edildi.

GENÇLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ ÖZEL AN

IGMG GH Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, namazın ardından gerçekleştirdiği konuşmada, farklı şehirlerden gelen gençlerin sabah namazında buluştuğunu ifade etti. “Uzak yakın demeden bu kış aylarında kilometrelerce yol kat eden tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum.” dedi. Kıraç, Milli Görüş gençlik teşkilatları olarak her hafta pazar günleri farklı şehirlerdeki camilerde gençlik sabah namazı buluşmaları yaptıklarını vurguladı. “Yılda bir kere de tüm gençlerimizle topluca sabah namazını bir bayram havasında kılıyoruz. Gençlik faaliyetlerimizin bereketinin sabah namazları buluşmalarımızdan kaynaklandığına inanıyoruz ve görüyoruz.” şeklinde konuştu.

ZULMÜN FARKINDAYIZ

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma dikkat çeken Kıraç, “Sabah namazında buluşmanın yanı sıra Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Arakan gibi farklı coğrafyalarda zulüm gören kardeşlerimize beraberce bir dua ordusu oluşturmak için bir araya geldik. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an evvel zulümlerden kurtulmayı nasip etsin. Melekler Allah’ın huzurunda bizlere şahit olsun.” diyerek, toplumun farklı bölgelerinde maruz kalınan zülümlere vurgu yaptı.