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Hollanda, Diarra’ya teklif yaptı

FUTBOLCUNUN HAYATI DEĞİŞİYOR

Türkiye’ye üniversite eğitimine gelmesine rağmen futbol yeteneği sayesinde hayatı değişen İstanbulsporlu futbolcu Gaoussou Diarra’ya yeni bir talip çıktı. Hollanda’nın 1908nl yayın organında yer alan haberde Feyenoord’un 22 yaşındaki Diarra için İstanbulspor’a 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı bildiriliyor.

FERAH DÜŞÜNEN FUTBOLCU

Haberde, Malili futbolcunun Feyenoord’a sıcak baktığı ve İstanbulspor başkanının olumlu bir yanıt vermesi halinde Feyenoord’un transferi tamamlamaya hazır olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra genç oyuncu için Feyenoord dışında, Hollanda’dan 2 takım ile Fransa ve Championship liginden de ilgi olduğu aktarılıyor.

Geçtiğimiz sezonda İstanbulspor’da toplam 37 maçta görev alan Gaoussou Diarra, 16 gol ve 2 asistlik bir performansla dikkat çekti.

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