Hollanda Dışişleri Bakanı İstifa Etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, gerçekleştirilen kabine toplantısında İsrail’e yönelik yaptırımlar konusunda bir uzlaşı sağlanamadığı için istifa etti. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da meydana gelen olaylarla ilgili olarak İsrail’e yaptırım uygulanmasını talep eden Veldkamp, koalisyon hükümetinin bu konuda anlaşma sağlayamaması üzerine istifasını açıkladı. Lahey’de düzenlenen basın toplantısında Veldkamp, “İsrail üzerindeki baskıyı artıracak anlamlı ilave tedbirler alınmasını sağlama konusunda başarılı olamadığımı düşünüyorum” dedi.

GEREKEN BİR ADIM OLAMADI

Veldkamp, kabine toplantılarında öneri olarak sunduğu adımların dikkatle incelendiğini, ancak dirençle karşılaştığını belirtti. Dışişleri Bakanı olarak gerekli gördüğü siyasi yönü belirleme konusunda sınırlı bir durum içinde olduğunu ifade etti. Veldkamp, Hollanda Parlamentosu’na yazdığı mektupta, İsrail’in yerleşimlerinden ithal edilen ürünlere ticaret yasağı getirilmesi önerisinin eleştirildiğini, bu tür girişimlerin ise koalisyon üyeleriyle birlikte Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Çiftçi Vatandaşlar Hareketi (BBB) tarafından muhalefetle karşılandığını aktardı.

DÜZENLEME PLANI ÜZERİNDE İLERLEME ZORLUĞU

Öte yandan, yaptığı açıklamada Veldkamp, İsrail’e karşı daha ileri adımlar atma isteğini belirtirken, bunu gerçekleştirme konusunda şüphelerinin olduğunu ifade etti. Veldkamp, geçtiğimiz ay aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i Hollanda’da istenmeyen kişiler olarak nitelendirmişti. Ayrıca, Hollanda’daki sol muhalefet partileri, hükümetin çabalarını yetersiz buldukları gerekçesiyle Veldkamp aleyhinde güvensizlik önergesi sunmuştu.

Hollanda, dün 21 ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan kınama bildirisinde, İsrail’in Batı Şeria’daki E1 projesinin iki devletli çözüm umutlarını zayıflatan bir adım olduğunu belirtip, bu durumu “kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı” olarak tanımladı. Bu bağlamda, bakanın istifa açıklaması, sunulan güvensizlik önergesini gereksiz hale getirdi.