Hollanda Hükümeti İstifa Etti

HÜKÜMETİN İSTİFASI AÇIKLANDI

Hollanda’da Başbakan Dick Schoof, hükümetinin istifasını açıkladı. Yapmış olduğu basın toplantısında bu kararı duyuran Schoof, istifasını Kral Willem-Alexander’a sunacağını belirtti. Bu istifa, göçmen karşıtı görüşleriyle dikkat çeken ve hükümet koalisyonunun en büyük partisi olan Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders’ın sağcı koalisyondan ayrılmasının ardından geldi.

KURULAN GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Schoof’un istifa kararı, koalisyon içinde son haftalarda göç ve iltica politikaları üzerine yapılan tartışmaların sonucunda ortaya çıktı. Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden “Sığınma planlarımız için imza yok. Koalisyon sözleşmesinde değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor” şeklinde bir açıklama yaparak koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Bu gelişmeler, Hollanda’nın siyasi gündeminde önemli bir değişikliğe neden oluyor.