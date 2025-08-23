Hollanda Hükümetinde İstifalar Yaşandı: Veldkamp Ayrıldı

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ VE İSTİFALAR

Hollanda’daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yaptırımların artırılmasına karşı çıkması üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı. Veldkamp’ın liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi sekiz bakan da Veldkamp’ın ardından görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

KABİNE İÇİNDEKİ TARTIŞMA

Veldkamp, diğer bakanların ve partilerin İsrail’e karşı daha fazla yaptırımların uygulanmasına karşı oldukları için görevini sürdüremediğini kaydetti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kabine olarak zaten İsrail’e karşı bir dizi adım attık. Hollanda’nın bu konuda utanç duymaması gerekiyor. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar sebebiyle daha fazla tedbir alınmaması konusunda kabinede baskı hissettim.” dedi.

BASKILAR VE GÖREVİ YERİNE GETİREMEMEK

Veldkamp, başta kabinedeki diğer bakanlar olmak üzere yapılan baskıların kendisinin görevini yerine getirmesine engel oluşturduğunu ifade etti. “Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine güvenim yok. Şimdi eve gidip istifa mektubu yazacağım.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’E KARŞI YAPILAN GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Hollanda parlamentosunda gerçekleştirilen görüşmelerde İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımlar konusunun ele alındığını, ancak geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) tarafından bu ek tedbirlerin kendileriyle görüşülmediğini belirtildi.