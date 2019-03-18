Hollanda’da art arda saldırılar

Hollanda'nın Utrecht kentinde şoke eden bir olay gerçekleşti.

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Hollanda’nın Utrecht kentinde şoke eden bir olay gerçekleşti. Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Polis, içeride saldırganın olduğunu düşündüğü bir binanın etrafını kuşattı. Hollanda polisi ilk olarak Utrecht kentinde birden fazla noktada ateş açıldığını söylese de bir süre sonra bu bilginin doğru olmadığı teyit edildi.

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Hollandada silahlı saldırıHollandada silahlı saldırıHollandada silahlı saldırıHollandada silahlı saldırı

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Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45’te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 6’sının durumu ağır.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı’nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin “saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını” iddia ettiği aktarıldı.

Haberlerde olay yerinden kaçtığı belirtilen saldırganın gizlendiği sanılan bir binayı kuşattığı ve operasyona hazırlandığı belirtildi.

Polis ve anti-terör timi bölgeye ulaştı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht’te gerçekleştirilen saldırı sonrasında hükümetin kriz durumuna geçilmesini görüşmek için kabineyi acil olarak topladı.

TRT