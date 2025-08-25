Hollandalı Kardeşlerin Ölümüyle İlgili Detaylar

FATİH BEYAZIT HAMAM SOKAK’TA KORKUNÇ BİR OLAY

22 Ağustos 2025 tarihinde Fatih Beyazıt Hamam Sokak’taki Grand Sami Otel’de kalan Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) Türkiye’de tatil yapıyordu. Akşam vakti Taksim’e gezmeye giden baba ve oğulları, güzel bir akşam yemeği yedikten sonra otele dönmüşlerdi. Ancak, sabah saatlerinde ailenin otel odasından gelen sesler, otel çalışanlarının dikkatini çekti. Odaya giren çalışanlar, çocukların hareketsiz bir halde yerde yattığını ve babanın fenalık geçirdiğini gördü.

YAŞANAN TRAJEDİ VE YENİ DETAYLAR

Maalesef iki çocuk bu olayda hayatını kaybetti, baba ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı ve polis ekipleri, ailenin yemek yediği yerleri tespit etti. Beyoğlu’nda bulunan iki restoranın sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Olayda etkili olabileceği düşünülen numuneler, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edilerek hukuki süreç başlatıldı. Şüphelilerden E.K. ev hapsi ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla dışarıda kalmaya devam ediyor.