Hollandalı Tarihçi Smeets, Türkiye’nin Rolünü Vurguladı

Hollandalı tarihçi ve Rusya uzmanı Hubert Smeets, 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Türkiye’nin “arabulucu” rolünü övdüğünü belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İstanbul’da bir araya gelmesi beklenirken, Smeets, Türkiye’nin konumunun müzakereler açısından önem taşıdığını dile getirdi. Moskova ve Kiev’de uzun yıllar gazetecilik yapan Smeets, Türkiye’nin, Rusya ile ilişkileri ve Rusya’nın Türkiye’ye karşı kendini konumlandırması nedeniyle müzakerelerde kritik bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN KOZU

Smeets, Türkiye’nin diplomasi masasında önemli bir koza sahip olduğunu belirterek, “Eğer Türkiye, Boğazları Rus donanmasına kapatırsa bu, Ruslar için ciddi bir problem olabilir. Bu, Türk hükümetinin, sanırım hiç kullanmadığı bir kozdur.” dedi. İstanbul’daki müzakerelerde Putin’in katılıp katılmayacağına dair belirsizlik olduğuna dikkat çeken Smeets, “Putin’in kendisinin İstanbul’da olacağına ve müzakerelere katılacağına ilişkin beklentim çok düşük. Putin müzakerelerin bir parçası olmak istemiyor çünkü bu sayede İstanbul’dan çıkacak ilk sonuçları reddetmek için istediği siyasi alanı bulacak.” değerlendirmesini yaptı.

Hollandalı tarihçi, “Eğer Putin gerçekten İstanbul’a gelirse bu, sembolik açıdan çok anlam ifade ediyor. Çünkü o zaman Putin, Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak tanımadığı bir kişiyle konuşmaya hazır olduğunu göstermiş olacaktır.” dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir ateşkes üzerine konuşan Smeets, “Eğer Putin İstanbul’a gelirse ve iki heyet arasında müzakereler olursa o zaman ateşkes beklentileri gerçekten ciddi şekilde artıyor.” şeklinde yorum yaptı.

Smeets, İstanbul’un barış müzakereleri için Avrupa’daki başkentlerden daha uygun bir yer olduğunu vurguladı ve “Berlin veya Londra’da bir müzakere masası Rusya için kesinlikle kabul edilemez olurdu.” ifadelerini kullandı. Smeets, Rusya’nın Türkiye’yi Avrupa’dan daha farklı bir konumda değerlendirdiğini ve Türkiye’nin NATO üyesi olmasının Rus hükümeti için yeterli bir düşman olarak görme nedeni olmadığını belirtti. Türkiye’nin askeri ve endüstriyel gücünü de vurgulayarak, “Nükleer bir süper güç değil ama Türkiye ciddi bir askeri ve endüstriyel güç.” dedi.

Smeets, müzakerelerin İstanbul’da yapılmasının önemine değinerek, “Elbette, belki liderler buluşacak ama en azından heyetlerin İstanbul’da buluşacak olması, ateşkesle sonuçlanabilecek müzakereler için daha fazla fırsat sunuyor.” dedi. Ukrayna’nın Türkiye ile iyi ilişkilere çok istekli olduğunu belirten Smeets, “Karadeniz, askeri ve ticari açıdan Ukrayna için, Rusya için olduğundan daha önemli. Karadeniz, Ukrayna için tek deniz çıkışı.” diye ekledi.

Smeets, 2022 yılında İstanbul’da gerçekleşen müzakerelere de atıfta bulunarak, “Putin ve Rus hükümeti üç yıldır, İstanbul’da 2022 Nisan’ında neredeyse bir uzlaşma sağlandığını iddia ediyor. Ancak 2022’de üzerinde anlaşılan bir belge yoktu.” dedi. 2022’deki müzakerelerdeki ana sorunları da açıklayan Smeets, ateşkesi denetleme ve kontrol etme güçleri konusunda ciddi anlaşmazlıklar olduğunu vurguladı. Ayrıca, o dönemde Ukrayna’nın daha zayıf bir konumda olduğunu belirtti. “2022’de, İstanbul’daki müzakereler sırasında, Ukrayna felaketin eşiğindeydi.” diyerek, mevcut durumun 2022’ye göre daha güçlü olduğunu ifade etti.