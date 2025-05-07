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Holly Lafavers, Lolipop Siparişi Verdi

ŞEKER SİPARİŞİNDE ŞAŞIRTAN MİKTAR

Kentucky eyaletinde yaşayan Holly LaFavers, evinin önünde yığılı şeker kutularını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. LaFavers, 8 yaşındaki oğlunun arkadaşlarına dağıtmak üzere cep telefonuyla 70 bin lolipop siparişi verdiğini öğrendi. Siparişteki 22 koli şekerin teslim alındığını ve yolda olan 8 koliyi iptal ederek satıcıya geri gönderdiğini belirtti. Siparişin toplam maliyetinin 4 bin dolar olduğunu ifade etti.

MALİYETİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

LaFavers, “Maliyeti görünce o an bayılacak gibi oldum.” diyerek yaşadığı durumu aktardı. Çevrim içi satış şirketi Amazon ve bankası ile gün boyu süren görüşmelerden sonra siparişleri iade etmeyi başardığını vurguladı. Ayrıca, bir daha böyle bir sürpriz yaşamamak için akıllı telefonundaki erişim ayarlarını değiştirdiğini kaydetti.

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