Honaz’da Kurt, 6 Kuzuyu Parçaladı

Denizli’nin Honaz ilçesinde Kurban Bayramı için beslenen hayvanların bulunduğu ağıla giren kurt, 6 kuzuyu boğarak telef etti. Kızılyer Mahallesi’ndeki küçükbaş hayvan yetiştiricisi Mustafa Akbay’ın Kurban Bayramı’nda satmak amacıyla beslediği kuzular, gece geç saatlerde kurt tarafından saldırıya uğradı. Kurt, ağıldaki kuzuların yanı sıra bazı koyunları da parçalayarak telef etti. Sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek için ağıla gelen Mustafa Akbay, görünce büyük bir üzüntü yaşadı.

Güvenlik endişeleri yaşayan Akbay, daha önce de mahallede başka bir ağıla kurt saldırısının yaşandığını belirtti. “Kurban Bayramı’nda satmak için aylardır beslediğimiz kuzularımızın bulunduğu ağıla gece kurt girmiş. 6 koyunumuz telef oldu. Kurbanda satıp, aylardır verdiğim emeklerin karşılığını almak için beslediğim kuzular bir gecede telef oldu gitti. Sabah hayvanları yemlemek için ağıla geldiğimde, kötü manzara ile karşılaştım. Zararım çok büyük. Daha önce de mahallemizdeki ağıllara böyle kurt saldırıları oldu. Benim ağılımda farklı bölümlerde tuttuğum kuzular, dişi koyunlar vardı. Kurt, Allah’tan o bölümlere girmemiş.” ifadelerini kullandı.