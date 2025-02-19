Honda’dan Nissan’a Birleşme Çağrısı: CEO Değişsin

UCHIDA VE MİBE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE BOZULMA

Makoto Uchida, Nissan içinde Honda ile bir işbirliği yapılmasının en güçlü savunucularından biriydi. Ancak Uchida ile mevkidaşı Toshihiro Mibe arasındaki ilişkiler, Honda’nın Nissan’ın yeniden yapılanma hızından ve mali zorluklarının derinliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramasıyla olumsuz etkilendi. Birleşme müzakereleri, Honda’nın Nissan’ın bir holding şirketi kurmak yerine tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olmasını istemesi ve iki şirketin “eşit şartlarda” olmasını talep etmesi sonucunda kesintiye uğradı.

MUHALEFETİ YÖNETECEK YENİ BİR YETKİLİ GEREKİYOR

Bir kaynağa göre, Honda, şirket içindeki muhalefeti daha iyi yönetebilecek yeni bir lider altında müzakereleri yeniden başlatma konusunda istekli. Uchida, 2026’ya kadar görevde kalmak istediğini belirtmesine rağmen, 58 milyar dolarlık dev birleşme için süregelen müzakereleri başarısızlığa uğratmasının ardından yönetim kurulu üyeleri ve ortakları Renault’dan önümüzdeki birkaç ay içinde ayrılması yönünde baskılar alıyor.

YÖNETİM KURULU UCHIDA’NIN AYRILIŞINI GÖRÜŞÜYOR

Bu görüşmelere aşina olan bir kişi, Nissan yönetim kurulunun da Uchida’nın ayrılış zamanlamasıyla ilgili gayrı resmi görüşmelere başladığını aktarıyor.