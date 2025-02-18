Honda, Nissan İle Anlaşmayı Yeniden Düşünüyor

NISSAN VE HONDA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GEÇMİŞİ

Makoto Uchida, Nissan içinde Honda ile bir iş birliği yapılmasının en güçlü savunucuları arasında yer aldı. Ancak, Uchida ve mevkidaşı Toshihiro Mibe arasındaki ilişkiler, Honda’nın Nissan’ın yeniden yapılanma sürecinin hızını ve mali sorunlarının derinliğini karşısında duyduğu hayal kırıklığıyla bozuldu. Görüşmeler, Honda’nın Nissan’ın bir holding şirketi oluşturmasından ziyade tamamen kendisine ait bir yan kuruluş olmasını ve iki şirketin “eşit şartlarda” olmasını talep etmesi üzerine kesintiye uğradı.

MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Bir kaynağa göre, Honda, şirket içindeki muhalefeti daha iyi yönetebilecek yeni bir liderlik altında müzakerelere yeniden başlama niyetinde. Uchida, 2026’ya kadar görev yapmak istediğini belirtiyor. Ancak, 58 milyar dolarlık mega birleşme için yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, yönetim kurulu üyeleri ve ortak Renault tarafından önümüzdeki birkaç ay içinde ayrılması yönünde baskı ile karşı karşıya kalıyor. Görüşmelere yakın bir kişi, Nissan yönetim kurulunun da Uchida’nın ayrılış zamanlaması hakkında gayri resmi olarak görüşmeler gerçekleştirdiğini aktarıyor.