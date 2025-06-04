Hong Kong’a 460.000 Ziyaretçi Geldi

HONG KONG’A GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Hong Kong, 4 Haziran — Çin’in Hong Kong bölgesine, 31 Mayıs’ta başlayıp 2 Haziran’da sona eren Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında yaklaşık 460.000 ziyaretçi geldi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11’lik bir artış gösteriyor. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi İdari Baş Sekreteri Chan Kwok-ki, yaptığı açıklamada, “Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi bu yılki Ejderha Teknesi Festivali tatilinde kültür ve turizmin entegrasyonunu bir kez daha başarıyla teşvik etti” ifadesini kullandı. Bu sayede hem turistler hem de halk Hong Kong’un eşsiz festival atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

EJDERHA TEKNESİ FESTİVALİ İLE GELEN ZİYARETÇİLER

Bölgenin Göçmenlik Dairesi, Ejderha Teknesi Festivali süresince çeşitli deniz, kara ve hava kontrol noktalarından Hong Kong’a giriş yapan ziyaretçi sayısının yaklaşık 460.000 olduğunu bildirdi. Çin anakarasından gelen ziyaretçiler, geçen yıla kıyasla yüzde 10 artışla 360.000’e ulaşarak toplam girişlerin yüzde 80’ini oluşturdu. Bunun yanı sıra, Çin anakarası dışından gelen ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 94.000’e ulaştı ve bu da geçen yıla göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor.