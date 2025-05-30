Hong Kong’da Sözleşme İmzalandı

HONG KONG’DA ÖRGÜT KURULDU

30 Mayıs’ta Hong Kong’da, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün Kuruluşuna İlişkin Sözleşme imzalandı. Bu önemli imza töreninde, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, örgütün uluslararası hukukun üstünlüğü alanında yenilikçi bir girişim olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Wang Yi, bu kuruluşun uluslararası ilişkiler tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve sağladığı katkıları vurguladı.