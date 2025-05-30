Haberler

Hong Kong’da Sözleşme İmzalandı

HONG KONG’DA ÖRGÜT KURULDU

30 Mayıs’ta Hong Kong’da, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü’nün Kuruluşuna İlişkin Sözleşme imzalandı. Bu önemli imza töreninde, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, örgütün uluslararası hukukun üstünlüğü alanında yenilikçi bir girişim olduğunu belirtti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Wang Yi, bu kuruluşun uluslararası ilişkiler tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve sağladığı katkıları vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Trafik Yoğunluğu Yüzde 74

İstanbul'da 30 Mayıs 2025'te sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor. Araç sürücüleri, trafik yoğunluğu haritasını kullanarak alternatif rotalarını belirlemeye çalışıyor.
Haberler

Tosya’ya Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için 12 bin 370 metrekarelik bir bakım evi inşa edileceği bildirildi. Hayvanlar burada güvenle yaşam sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.