Hong Kong’da Yeni Ekonomik Projeler Açıklandı

HONG KONG’DA YENİ DENEME PROJELERİ

Hong Kong’a ait özel idare yönetimi, alçak irtifa ekonomisi üzerinde düzenlenmiş olan pilot projelerin ilk serisinin listesini perşembe günü belirliyor. Bu projelerin kademeli şekilde hayata geçirilmesi, Hong Kong ekonomisini yenileyerek ona yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.

YENİ EKONOMİK CANLANMA HEDEFİ

Alçak irtifa ekonomisi projeleri, Hong Kong’un ekonomik yapısında olumlu bir değişim yaratmayı hedefliyor. Uygulama aşamasına geçmeden önce yapılan bu planlamalar, bölgenin çeşitli sektörlerinde yenilikçi çözümler sunmayı ve ticaret faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.