Hong Kong’daki İkiz Pandalar 1 Yaşında

İKİZ PANDALARIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Hong Kong’da doğan ikiz pandalar Jia Jia ve de De’nin 1’inci yaş günleri, Ocean Park’ta gerçekleştirilen bir partiyle kutlandı. Dişi panda Jia Jia ve erkek panda de De, Çin merkezi hükümeti tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne hediye edilen Le Le ve Ying Ying çiftinin yavruları.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI ÖZEL HAZIRLANDI

Bakıcılar, ikiz pandaların baş harfleri ve ‘1’ rakamını içeren dondurulmuş bambu ve havuçlarla özel bir doğum günü pastası hazırladı. Doğduklarında 122 ve 112 gram ağırlığında olan ikiz pandalar, şu anda 30 kilo ağırlığına ulaştı. Ocean Park yetkilileri, Jia Jia ve de De için iki yeni yaşam alanı açmayı planladıklarını ve ikiz pandaların büyüme sürecini anlatan bir belgesel hazırlığını da duyurdu.