Hongqi, 2024’te Büyümeye Devam Edecek

HONGQI’NİN KALKINMA PLANI

CHANGCHUN, 24 Nisan — Çin’in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grubu, Hongqi markası için oldukça iddialı bir kalkınma planı açıkladı. FAW, önümüzdeki beş yıl içinde Hongqi’nin satış ve servis noktalarını 1.000’e çıkarmayı ve 100’den fazla ülke ve bölgede etkin olmayı amaçlıyor. Şirketin çarşamba günü yaptığı duyuruda, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Latin Amerika gibi pazarlar için beş denizaşırı merkez kümesi kurulacağı ifade edildi.

YEREL MERKEZLER VE İSTİHDAM HEDEFLERİ

Şirket ayrıca yerel düşük karbonlu Ar-Ge merkezleri, tedarik zinciri ve operasyon merkezleri oluşturmayı planlıyor. Bu sayede yıllık 200.000 araca aşan bir denizaşırı üretim kapasitesine ulaşmayı ve üretim süreçlerinin ilk ve son aşamalarında 20.000’den fazla yeni istihdam yaratmayı hedefliyor. Hongqi Marka Operasyonları Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Changqing, üç ana teknolojik platformdan yararlanarak, dünya genelinde 20’den fazla yeni model sunmayı düşündüklerini belirtti.

HONGQI MARKASININ ÖNEMİ VE TARİHİ

Liu, “Planımız, Hongqi markasını tam anlamıyla dünya çapında tanınan Doğu’ya ait bir kültür ikonu haline getirecek” dedi. Hongqi, Çince “kızıl bayrak” anlamına gelir ve Çin’in ikonik otomobil markası olarak bilinir. 1958 yılında kurulan marka, ülke içindeki ulusal kutlamalarda kullanılan araçlarıyla tanınmıştır. Hongqi, şu anda benzinli, tamamen elektrikli, plug-in hibrit elektrikli ve genişletilmiş menzilli elektrikli olmak üzere toplam 18 farklı araç modeli ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 2024 yılındaki 411.777 araç satışını gerçekleştiren Hongqi, bu başarıyla üst üste yedinci yılında da büyümesini sürdürüyor.