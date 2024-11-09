“Honor Magic 7 Serisi Yeni Rekorlar Kırıyor”

YENİ SERİ TANITILDI

Geçtiğimiz hafta Honor, önceki Magic 6 serisinin başarısını temel alarak Çin’de beklenen Magic 7 serisini piyasaya sürdü. Gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve güçlü Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olan bu yeni ürün grubu, önemli bir yükseltme olarak öne çıkıyor. Honor, Magic 7 serisinin yeni cihazlarının, önceki ilk gün satış rekorlarını kırdığını da duyurdu ve bu durum serinin popülerliğini pekiştiriyor.

SATIŞ FİYATLARI VE MODEL DETAYLARI

Magic 7 serisi, 8 Kasım’da sabah 10:08’de resmi olarak satışa sunuldu ve hızla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Standart modelin fiyatı 4.499 yuan (yaklaşık 626 $) ile başlarken, uydu iletişimine sahip en üst model 5.499 yuan (765 $) seviyesine kadar çıkıyor. Pro modeli ise 5.699 yuan’dan (793 $) başlıyor, en üst modeli ise 6.699 yuan (933 $) fiyatla satılıyor ve bu model de uydu iletişimini destekliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Magic 7, 6,78 inç düz OLED ekran ile gelirken, Pro modelinin ekranı 6,8 inç dörtlü kavisli OLED olarak dikkat çekiyor. Her iki model de 1-120Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızları ve 5000 nit maksimum HDR parlaklığını destekliyor. Adreno 830 grafik birimiyle güçlendirilmiş Snapdragon 8 Elite yonga seti, özellikle oyun deneyiminde Honor’un sıvı soğutma sistemi ile desteklenen güçlü bir performans sunuyor. Cihazlar, YOYO Smart Assistant ve gelişmiş gizlilik kontrolleri gibi yapay zeka özellikleriyle birlikte Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile kutudan çıkıyor.