“Honor X9c’nin Dayanıklılığı ve Yenilikleri”

GEÇTİĞİMİZ YIL TANITILAN X9B’DEN YENİ NESİL X9C’YE

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor X9b’nin ardından, şimdi Honor’un en dayanıklı telefonu olan X9c tanıtılıyor. Bu yeni model, önceki versiyonuna göre daha büyük bir bataryaya sahip. Honor X9c, 2 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı olarak tasarlandı ve SGS sertifikası ile onaylandı. Cihazın dış yüzeyi çizilmelere karşı dirençli olup, -30°C ila 55°C (-22°F ila 131°F) aralığında aşırı sıcaklıklarda çalışabiliyor. Ayrıca, IP65M dayanıklılık sertifikası sayesinde sıvı hasarına karşı 360 derece koruma sunduğu belirtiliyor.

BATARYA VE ŞARJ HIZI

X9c’nin bataryası artık 6.600mAh kapasiteye sahip. Bu özellik, X9b’nin 5.800mAh bataryasına göre 800mAh’lik bir artışı işaret ediyor. Cihazın şarj hızı da artmış durumda; artık 66W destekliyor, oysa önceki model 35W ile sınırlıydı. Bu özellik, neredeyse 26 saat boyunca kesintisiz video oynatma vaat ediyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE KAMERA

Honor X9c’nin diğer teknik özellikleri X9b ile benzerlik gösteriyor. Cihaz, 1224×2700 piksel çözünürlüğe sahip 6.78 inç kavisli OLED ekran ile geliyor. Ekranın 10 bit renk desteği ile 4000 nite kadar varan parlaklık sunabilmesi dikkat çekiyor. Arkada 1/1,67 inç sensör barındıran 108 MP kameranın yanı sıra, 5 MP ultra geniş açılı sensör de bulunuyor. Ön tarafta ise 1080p video kaydının mümkün olduğu 16MP’lik bir ön kamera bulunuyor. Ön kameranın tasarımı önceki modelden farklı olarak hap şeklinde mimariyle karşımıza çıkıyor.

YETENEKLERİ VE BAĞLANTILARI

Honor X9c, Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ile kutudan çıkıyor ve bu, önceki modele göre değişmeyen tek özellik. Cihaz, 8/256 GB, 12/256 GB ve 12/512 GB olmak üzere üç farklı bellek konfigürasyonuyla sunuluyor. Ayrıca, MagicOS 8.0 (Android 14) ile kullanıcılara sunuluyor. Ek bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 ve NFC yer alıyor. Konumlandırma hizmetleri ise GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou ile gerçekleştiriliyor. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi bulunmuyor ancak, %300 ses yükseltme özelliğine sahip stereo hoparlörler mevcut.