Hoodi Test Ağı Pectra İçin Kuruldu

Ethereum geliştiricileri, Pectra yükseltmesinin ana ağa entegrasyonu sürecinde bazı önemli zorluklarla facelaşmakta. 24 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde yapılan testlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, ekip Hoodi adında yeni bir test ağı kurdu. Bu yeni test ağı, Pectra’nın başarılı bir şekilde ana ağa entegre edilmesi için kritik bir öncelik taşıyor. Ethereum ekosisteminde yaşanan teknik zorluklar, geliştiricileri farklı çözümler bulmaya zorlamakta. Beklenmedik sorunlarla karşılaşan ekipler, yeni bir test ağı kurarak entegrasyon sürecini güvence altına almaya çalışıyor.

YENİ TEST AĞININ ÖNEMİ

Mart ayında Ethereum ana ağına ulaşması hedeflenen Pectra yükseltmesi, ilk kez 24 Şubat’ta Holesky test ağına entegre edilmeye çalışıldı. Ancak bu süreçte meydana gelen teknik aksaklıklar, işlemlerin tamamlanmasını engelledi ve geliştirici ekibi bu sorunların nedenlerini araştırma ihtiyacı hissetti. İkinci bir deneme 5 Mart tarihinde Sepolia test ağında yapıldı. Bu deneme de, sistemde boş blokların oluşmasına neden olan bir “uç durum” kullanımı tespit edildi. Bilinmeyen bir saldırganın gerçekleştirdiği bu müdahale, süreci daha karmaşık hale getirdi.

HOODİ TEST AĞININ KURULUMU

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda, Ethereum’un çekirdek geliştiricileri, Pectra yükseltmesini daha güvenli bir şekilde test edebilmek amacıyla Hoodi adında yeni bir test ağı oluşturmaya karar verdi. 17 Mart’ta hayata geçirilen Hoodi test ağında, Pectra yükseltmesinin 26 Mart tarihinde kullanıma sunulması planlanıyor. Eğer süreçte herhangi bir sorun yaşanmazsa, Pectra’nın en erken 25 Nisan tarihinde ana ağa entegre edilmesi mümkün olacak. Son testnet sorunlarına rağmen, Ethereum ekosisteminin genel gelişimi ivme kazanmaya devam ediyor.

DENCUN YÜKSELTMESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ethereum ağı, 13 Mart 2024 tarihinde Dencun yükseltmesini başarıyla tamamladı. Daha önce ağın büyük sorunlarından biri haline gelen yüksek gas ücretleri, artık tarih oldu. Dencun yükseltmesi sonrasında Ethereum’un gaz ücretleri yüzde 95 oranında azalma gösterdi. 23 Mart tarihinde ortalama gaz fiyatları, 0.28 gwei ile tarihin en düşük seviyesine ulaşarak dikkat çekti.