Hooters of America İflas Başvurusunda Bulundu

HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

1983 yılında Florida’da kurulan Hooters of America, iflas sürecine girdi. BBC’nin haberine göre, şirket, kurucularının desteğini alarak tüm restoranlarını bir gruba satmayı hedefliyor. Bu adımla borçlarının ödenmesi bekleniyor. Şu anda 151 restoranın doğrudan sahibi olan Hooters, 154 restoranını ise franchise sahiplerine devretmiş durumda. Hooters, iflas sürecinin restoranlarının faaliyetlerini etkilemeyeceğini duyurdu. Klasik Amerikan bar yemekleri sunan restoranlar hizmet vermeye devam edecek.

MALİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYOR

Hooters, son zamanlarda artan maliyetler ve müşteri harcamalarındaki düşüş nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Hooters of America CEO’su Sal Melilli, şirketin mali yapısını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını bildiriyor. Melilli, “Hooters restoranlarımız burada kalmaya devam edecek. Bugünkü duyuru, Hooters’ın mali temellerini güçlendirme çabalarımızda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor,” şeklinde açıklamada bulundu.

YENİDEN YAPILANMA ADIMLARI

Hooters, Florida’nın Tampa ve Illinois’in Chicago bölgelerinde bulunan 14 popüler restoranını mevcut franchise sahiplerine satmayı planlıyor. Bu süreç, şirketin yeniden yapılanma adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Şirketin kurucuları, markayı “köklerine döndürme” ve daha aile dostu hale getirme sözü veriyor. Hooters, anlaşmanın değerini açıklamazken, ABD iflas mahkemesinin onayına sunulması beklenen kurtarma planının dört ay içinde tamamlanacağı ifade ediliyor.