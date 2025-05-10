Hopa’da Fırtına Evi Uçurdu

FIRTINA CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLDU

Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Özellikle akşam saatlerinde başlayan bu rüzgar, sokağa çıkmayı da olumsuz etkiledi.

ÇATILAR RÜZGARLA UÇTU

Hopa Merkez Cami Meydanı’nda rüzgarın etkisiyle bazı evlerin çatıları çevreye savruldu. Ayrıca ilçenin çeşitli bölgelerinde devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Orta Hopa mevkisinde bir ağaç, park halindeki bir araca da zarar verdi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde elektrik iletim hatlarında meydana gelen arızalar, kesintilere yol açtı. Bu durum, yerel halkın günlük hayatını olumsuz şekilde etkiledi.