Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Tepkili

Uğur İSTANBULLU (ARTVİN) – Artvin’in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde çay üreticileri adına Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, 2025 yılına yönelik yaş çay taban fiyatının 25,44 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay fiyatını 25,44 TL şeklinde açıkladı. Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, yazılı bir açıklama yaparak üreticilerin emeklerinin hiçe sayıldığını vurguladı.

FİYAT MALİYETİN ALTINDA

Muti, belirlenen fiyatın maliyetin altında olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası olarak her zaman üreticilerimizin yanında olduk. Çay tarımına dair üreticiden yana politikaları bugüne kadar katıldığımız her toplantıda dile getirdik. Bundan sonra da üreticinin sesi olmaya devam edeceğiz. Üreticinin bu şartlarda ayakta kalması mümkün değil.” Yaş çay üretimindeki maliyetleri detaylandırarak, “İşçilik 10 TL, gübre işçiliği 5 TL, budama 4 TL, ot temizliği 3 TL, taşıma 3 TL ve gübre 1,75 TL. Toplam maliyet ise 26,75 TL. 25,44 TL olarak açıklanan fiyat kabul edilemez. Bu fiyat, en açık ifadeyle üreticinin aklıyla dalga geçmektir. Zaten ekonomik krizle boğuşan üreticimize büyük bir haksızlık yapılmıştır.” diyerek durumu açıkladı.

EN AZ 36 TL OLMALI

Özellikle özel sektör temsilcilerinin değil, asıl olarak üreticilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Muti, TUİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranına da değinerek, “Yıllık enflasyon yüzde 35’tir. Bu oran göz önünde bulundurulduğunda yaş çay alım fiyatının, üreticinin refah payı da düşünülerek, yüzde 35 daha fazla olması lazım. Yani en az 36 TL olması gerekmektedir.” dedi.