Hopalı Nisagül Büyük, Avrupa Şampiyonu Oldu

NİSAGÜL BÜYÜK’ÜN ŞAMPİYONLUĞU COŞKUYLA KUTLANDI

Artvin’de çay bahçesinde çalışıp antrenman yapan Nisagül Büyük, Avrupa karate şampiyonu olarak memleketine döndüğünde büyük bir sevinçle karşılandı. Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan ve çay tarımıyla ilgilenen Nisagül, Polonya’daki karate turnuvasında kayda değer bir başarı elde etti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARI

24-25 Mayıs tarihlerinde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen 38. Avrupa Kilolu Kategori Kyokushin Karate Şampiyonası’na Türkiye Milli Takımı’nın bir üyesi olarak katılan Nisagül, 65 kg genç kadınlar kategorisinde oldukça başarılı bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı. Bu başarı, hem ülkesine hem de Hopa’daki memleketine büyük gurur yaşattı.

ZOR KOŞULLARA RAĞMEN AZİM

Nurcan ve Zeki Büyük çiftinin üç kızından biri olan Nisagül, ailesiyle birlikte çay bahçelerinde çalışıyor. Gününün büyük kısmını tarlada geçirip, kalan zamanlarında antrenman yaparak şampiyonluğa hazırlanıyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen sporundan vazgeçmeyen Nisagül, çevresine azmiyle örnek oluyor. Kardeşleri Ebrar ve Eslem de karate branşında Türkiye, Balkan ve Kafkas şampiyonlukları elde ederek dikkat çekiyor. Büyük ailenin üç kızı da Kyokushin karate sporuna gönül vererek ülke sporuna önemli katkılar sağlıyor.

KUTLAMALAR VE GELECEK UMUTLARI

Şampiyonluk sonrası memleketi Hopa’ya dönen Nisagül ve takım arkadaşları, mahallede büyük bir coşkuyla karşılandı. Kuledibi Mahallesi’nde düzenlenen kutlamalarda renkli görüntüler oluştu ve vatandaşlar genç sporcuyu yoğun ilgiyle karşıladı. Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Kyokushin Karate Spor Kulübü antrenörleri, kulüp olarak 5 sporcu ile katıldıkları turnuvadan memnuniyetle döndüklerini belirtirken, gençlerin azmi ve çalışkanlığıyla geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.