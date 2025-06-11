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Horasan’da 867 Kök Kenevir Ele Geçirildi

ERZURUM’DA KENEVER OPERASYONU

Erzurum’un Horasan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, toplamda 867 kök kenevir ele geçirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, bu başarılı çalışmayı gerçekleştiren ekipler, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait.

GÖZALTILAR VE İMHA İŞLEMLERİ

Operasyonun neticesinde, 867 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevirler, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde hızlıca imha edildi.

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