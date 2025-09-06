Haberler

Horasan’da Doğalgaz Kaçağı Şüphesi

DOĞALGAZ KAÇAĞI ŞÜPHESİYLE MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Erzurum’un Horasan ilçesinde doğalgaz kaçağı iddiaları yüzünden mahalle sakinleri tahliye ediliyor. Adnan Menderes Mahallesi’nde doğalgaz kokusu hisseden vatandaşlar, bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriyor.

BÖLGEYE GÜVENLİK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

İhbar sonrası bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri yönlendiriliyor. Olay yerine ulaşan ekipler, mahalle halkını bölgeden uzaklaştırarak güvenlik tedbirleri alıyor. Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, sızıntının kaynağını belirlemek amacıyla çalışma başlatıyor.

VATANDAŞLARA GÜVENLİK UYARISI YAPILDI

Yetkililer, herhangi bir kıvılcım meydana gelmemesi ve güvenlik önlemlerine riayet edilmesi konusunda halkı uyarıyor. Ekipler tarafından yapılan gerekli çalışmalar sonrasında gaz sızıntısı gideriliyor ve mahallede yaşam normale dönüyor.

