Horgos, Çin’in Otomobil İhracat Merkezi

OTOMOBİL İHRACATINI ARTIRAN YENİ SİSTEM

Çin’in en büyük otomobil ihracat limanı olan Horgos Kara Limanı, ticaret lojistiğini artırmak için haftanın her günü 24 saat çalışan bir navlun gümrükleme sistemi uyguluyor. Horgos Gümrük İdaresi’nden alınan verilere göre, liman 2024 yılında yaklaşık 421.000 araç ihraç ederek tarihi bir rekora imza atmayı hedefliyor.

TAŞIMA YÖNTEMLERİ VE VERİMLİLİK

Son yıllarda nakliye şirketleri, komşu ülke Kazakistan ile ilgili gümrük işlemlerinde daha esnek ve maliyet etkin seçenekler sunarak işletmelerin gelişimini büyük ölçüde artırdı. Geleneksel kafesli tır yüklemesi yerine “kendi aracıyla yapılan ihracat” yöntemi tercih ediliyor. Bu yeni yöntem, Horgos Kara Limanı’ndaki otomobil nakliyecileri tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

YEREL EKONOMİYE KATKILAR

Otomobil ihracatındaki bu yenilikler, yerel istihdama ve Çin-Kazakistan sınır bölgelerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlıyor. Horgos’tan çıkan yeni enerji araçları, Kazakistan’daki şehirlere, Orta Asya ülkelerine ve diğer bölgelere ulaşım sağlıyor. Bu süreç, hem ticaretin artmasına hem de bölgesel ekonomik iş birliğinin güçlenmesine olanak tanıyor.