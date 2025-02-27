Horoz Dövüşüne 1.2 Milyon TL Ceza

İHBAR ÜZERİNE BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir kıraathanede horoz dövüşü yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bu çalışma çerçevesinde güvenlik kamera kayıtları incelendi. Ekipler, horoz dövüşlerinin yapıldığı mekâna aniden baskın düzenledi.

YETKİLİLERE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Gerçekleştirilen baskında, bahis için dövüştürülen 21 horoz kafeslerden alınarak muhafaza altına alındı. İş yerinin sahibi ve yetkilisi hakkında ‘Kumar oynamasına yer ve imkan sağlama’ ile ‘2199 Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamındaki suçlardan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, ringde bulunan hakemlik yapan, horozlar üzerinden bahis oynayan 128 kişiye toplam 1 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulanmış oldu.

NAKİT VE RUHSATSIZ İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Horoz dövüşünden elde edildiği belirlenen 7 bin 990 TL’ye de el koyuldu. İş yerinin ruhsatsız olduğu tespit edilince, bu yer mühürlenerek faaliyetten men edildi. Koruma altına alınan 21 horoz ise, hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edilmiş durumdadır.